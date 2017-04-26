Фанати "Динамо" спровокували гучний міжнародний скандал

Ультрас київського "Динамо", які організували расистську акцію на матчі з "Шахтарем", серйозно розбурхали західні ЗМІ. Провідні британські видання вийшли з гучними заголовками після побаченого на "Олімпійському".

"Фанати "Динамо Київ" одягли костюми ку-клукс-клану і маски зі свастикою в "білому божевіллі" на битві з "Шахтарем" - так описала події авторитетна Daily Mail.

Британці були ошелешені зовнішнім виглядом динамівських ультрас під час їхньої акції "100% білий" на українському Класико.

Крім того, англійці зазначили про присутність на трибунах фаната "Шахтаря", одягненого у футболку із зображенням Адольфа Гітлера.

"Гостьові вболівальники також палили фаєри під час гри, а потім фанати обох команд одночасно влаштували спалахи на 88-й хвилині", - пише видання.

Не відстала від колег і знаменита The Sun. При цьому провідний британський таблоїд осоромився зі знанням географії. "Расизм у Росії: фанати "Динамо Київ" шокували проявом расової агресії в матчі з "Шахтарем" - написали англійці в заголовку.

Варто зазначити, що крім англійців події в Києві в яскравих фарбах з упором на расистський скандал передали російські видання "Советский Спорт" і Russia Today.

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