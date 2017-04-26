Прем'єр-ліга визначилася з форматом чемпіонату України з футболу

Керівництво української футбольної Прем'єр-ліги визначилося з форматом наступного чемпіонату України у вищому дивізіоні. Зараз проект формату спрямований на узгодження в клуби, які повинні дати свою відповідь до вечора четверга, 27 квітня, повідомляє УНІАН із посиланням на телеканал "Футбол".

Згідно з новою формулою, чемпіонат України сезону-2017/2018 також, як і зараз, буде складатися з двох етапів.

"На першому етапі 12 команд грають у два кола. Формуються дві шістки. Перша розігрує звання чемпіона і путівки в єврокубки. Друга шістка визначить клуби, які залишать Прем'єр-лігу. Будуть два плей-офф. 10-а команда Прем'єр-ліги зіграє перехідні матчі з третьою командою першої ліги, а 11-а команда Прем'єр-ліги також зіграє два матчі з колективом, який фінішував на 2-му місці в першій лізі. Клуби попросили не починати чемпіонат 22 липня, як пропонувалося. Щодо завершення чемпіонату, то у нас є циркуляр ФІФА, в якому вказано, що треба закінчити чемпіонат до 20 травня, тому є певні обмеження. Ми пропонуємо провести два тури в лютому. Якщо погода не дозволить, будемо реагувати на це під час", - заявив директор Прем'єр-ліги Євген Дикий.

Крім того, матч за Суперкубок України має відбутися 15 липня. Осіння частина чемпіонату триватиме до 10 грудня.