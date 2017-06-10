"Динамо" обіграло "Шахтар" упередостанньому турі чемпіонату України

Київське "Динамо" влаштувало гольову феєрію з донецьким "Шахтарем" у 31-му турі чемпіонату України. "Біло-сині" з великими труднощами обіграли резервний склад "гірників" у заключному дербі сезону - 3:2.

З огляду на відсутність інтриги і турнірної боротьби, обидві команди діяли розкуто зі стартових хвилин зустрічі. Тож не дивно, що вже до середини першого тайму суперники обмінялися забитими м'ячами.

В обох випадках не обійшлося без помилок у півзахисті. Спершу Танковський і Коваленко обрізалися біля своїх воріт і дозволили Гармашу буквально розстріляти Микиту Шевченка.

Не минуло й двох хвилин, як Алан Патрік під час повного потурання Сидорчука і Рибалки в опорній зоні зрівняв рахунок. Бразилець спокійно підійшов із м'ячем до штрафного киян і пробив у дальній кут. Коваль через невеликий рикошет не зміг впоратися з не найсильнішим ударом хавбека "гірників".

Після перерви відкритий футбол продовжився, в результаті чого глядачі на "Металісті" побачили ще три голи.

Повторюючи сценарій першого тайму "Динамо" вийшло вперед - Ярмоленко впевнено реалізував пенальті за фол Танковського на Сидорчука.

"Шахтар" відігрався також швидко, як і минулого разу. Цього разу відзначився Дентіньо. Бразилець вискочив з-за спин захисників, обіграв Коваля і пробив під поперечину.

І все ж вирішальне слово виявилося за киянами. Багатоходова комбінація підопічних Сергія Реброва завершилася класним перекладом Антунеш на інший фланг, де Морозюк прийняв м'яч, викотив його на Ярмоленка, а той спокійно вразив ближній кут воріт Шевченка.

Паулу Фонсека явно не хотів програвати, тому випустив бойову бразильську трійку в особі Марлоса, Тайсона і Бернарда. Однак вони нічим своїй команді допомогти не змогли. Динамівці все ж довели матч до переможного кінця, перервавши свою 10-матчеву безвиграшну серію проти "Шахтаря".

"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) - 2:3

Голи: Алан Патрік, 23, Дентіньо, 58 - Гармаш, 20, Ярмоленко, 52 (з пенальті), 71

"Шахтар": 26. Шевченко Н. - 2. Бутко, 38. Кривцов, 18. Ордець, 66. Марсіо Азеведо, 24. Танковскій, 74. Коваленко Вік., 29. Алан Патрік, 9. Дентіньо, 19. Феррейра, 59. Зубков

"Динамо": 35. Коваль М. - 4. Пантич, 5. Антунеш, 24. Віда, 44. Кадар, 9. Морозюк, 16. Сидорчук, 17. Риболовля, 19. Гармаш, 10. Ярмоленко, 41. Бесєдін

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