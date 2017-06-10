Суркіс різко відповів на чутки про посаду в ФФУ

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс не має наміру входити до президії Федерації футболу України, щоб зберегти свій пост у європейській організації. Про це функціонер заявив, коментуючи чутки про те, що він начебто хоче зайняти посаду віце-президента ФФУ.

За словами Суркіса, зараз він більше зацікавлений у вирішенні питань підготовки Києва до фіналу Ліги чемпіонів майбутнього сезону, який пройде на НСК "Олімпійський".

"Через рік Київ приймає фінал Ліги чемпіонів УЄФА. В якому стані готовності до цієї статусної події перебуває столиця України? Чи всі проблеми вирішені на НСК "Олімпійський"? Який стан справ із виконанням вимог УЄФА з безпеки, і багато інших питань, чіткі відповіді на які повинна дати приймаюча сторона. Ось це дійсно гідна для широкого загалу тема загальнонаціональної важливості. Тому якщо когось хвилюють нові посади, то мене, в першу чергу, турбують імідж і репутація українського футболу і країни вцілому", - цитує почесного президента ФФУ "Футбольний клуб".

Відзначимо, що 16 червня відбудеться Конгрес ФФУ, під час якого пройдуть вибори президента організації.