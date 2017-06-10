Суркіс різко відповів на чутки про посаду в ФФУ
- Вівторок, 30 травня 2017, 21:01
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За словами Суркіса, зараз він більше зацікавлений у вирішенні питань підготовки Києва до фіналу Ліги чемпіонів майбутнього сезону, який пройде на НСК "Олімпійський".
"Через рік Київ приймає фінал Ліги чемпіонів УЄФА. В якому стані готовності до цієї статусної події перебуває столиця України? Чи всі проблеми вирішені на НСК "Олімпійський"? Який стан справ із виконанням вимог УЄФА з безпеки, і багато інших питань, чіткі відповіді на які повинна дати приймаюча сторона. Ось це дійсно гідна для широкого загалу тема загальнонаціональної важливості. Тому якщо когось хвилюють нові посади, то мене, в першу чергу, турбують імідж і репутація українського футболу і країни вцілому", - цитує почесного президента ФФУ "Футбольний клуб".
Відзначимо, що 16 червня відбудеться Конгрес ФФУ, під час якого пройдуть вибори президента організації.