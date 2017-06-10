Офіційно: "Динамо" отримало нового головного тренера

Новим головним тренером київського "Динамо" офіційно став білоруський фахівець Олександр Хацкевич. 43-річний фахівець у п'ятницю, 2 червня, підписав контракт із "біло-синіми", тим самим змінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Помічниками Хацкевича в новому тренерському штабі "Динамо" стануть Олег Лужний, Михайло Михайлов і Максим Шацьких, інформує сайт "Динамо" Київ від Шурика. Юрій Мороз і Сергій Федоров, які входили в штаб Сергія Реброва, працюватимуть із молодіжною командою "Динамо".

Зазначимо, що Хацкевич відіграв вісім сезонів у складі столичного клубу. В ролі тренера білорус працював асистентом Мирона Маркевича у збірній України, а також очолював національну команду своєї країни.