Офіційно: "Динамо" отримало нового головного тренера
- Субота, 03 червня 2017, 22:47
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Помічниками Хацкевича в новому тренерському штабі "Динамо" стануть Олег Лужний, Михайло Михайлов і Максим Шацьких, інформує сайт "Динамо" Київ від Шурика. Юрій Мороз і Сергій Федоров, які входили в штаб Сергія Реброва, працюватимуть із молодіжною командою "Динамо".Зазначимо, що Хацкевич відіграв вісім сезонів у складі столичного клубу. В ролі тренера білорус працював асистентом Мирона Маркевича у збірній України, а також очолював національну команду своєї країни.