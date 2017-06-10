Офіційно: португальський тренер "Шахтаря" залишив клуб

Португальський тренер "Шахтаря" Мігел Кардозу покинув донецький клуб після чотирьох років роботи в команді. Про розірвання контракту з асистентом наставника "гірників" Паулу Фонсеки повідомляє прес-служба "оранжево-чорних".

"Хочу відзначити мій останній рік у першій команді, прихід нового наставника і повернення до великих перемог. Відмінним досвідом стала робота з виконавцями такого високого рівня і перебування у тренерському штабі Паулу Фонсеки. Упевнений, що успіх розвинеться так само сильно, як майстерність та амбіції всіх гравців, як рівень підтримки наших уболівальників. Прийшов час дивитися вперед, приймати нові перспективні виклики та йти далі в тренерській кар'єрі. Одного разу цей крок необхідно було б зробити. У нас у Португалії є приказка: "Якщо важко казати прощай - значить воно того варте", - цитує Кардозу офіційний сайт "Шахтаря".

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