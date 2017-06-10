ФК "Дніпро" покараний за борги Коломойського
- Субота, 10 червня 2017, 11:42
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Дніпровський клуб не погасив заборгованість щодо 300 тисяч доларів Хуану Муньісу, Маркосу Альваресу і нинішньому тренеру воротарів збірної України Педро Харе.
Таким чином, з Дніпра в цілому за весь сезон УПЛ 2016/17 знято 24 очки: крім останнього випадку, за борг перед агентом Рамоса в Дніпрі зняли 6 очків, ще 6 пунктів були зняті за борги перед Данило Соузою, екс-гравцем "дніпрян", а також 3 очки за невиконання рішення КДК ФФУ.
"Дніпро" після зняття 24 очок має у своєму активі 13 (із 37 набраних пунктів) і за підсумками чемпіонату залишився на 11-му місці УПЛ із 12-ти можливих. Останній клуб першості, "Волинь", має 7 очок.