Ребров розповів, як сперечався з Суркісом, йдучи з "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс не зміг гарантувати виконання умов, які перед ним поставив колишній тренер команди Сергій Ребров. За словами екс-наставника "біло-сині", його остання зустріч із Суркісом вийшла дуже емоційною.

"Насправді, я вже забув про ту зустріч. Є президент клубу, який приймає рішення, адже на ньому лежить відповідальність. Він бачить, як повинен розвиватися клуб, і бачить, який тренер потрібен. Я назвав свої умови, при яких клуб повинен розвиватися ... Не хочу предметно розповідати, як йшла розмова. Мій контракт завершився і ми розлучилися, потиснувши руки. Упевнений, у майбутньому зможемо з гідністю дивитися один одному в очі", - сказав Ребров в інтерв'ю виданню "Вести".