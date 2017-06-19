ЗМІ повідомили про перехід Ярмоленка в європейський топ-клуб
- Понеділок, 19 червня 2017, 21:25
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За даними джерела, до українського вінгера існує серйозна зацікавленість зі сторони німецького гранда. По всій видимості, все знову залежить від того, чи зможуть домовитися покупці з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом. У "Баварії" Ярмоленко може замінити бразильського півзахисника Дугласа Косту, який найближчим часом повинен перейти в італійський "Ювентус".
Ймовірно, в трансфері Ярмоленка бере активну участь Андрій Шевченко, який добре знайомий з нинішнім тренером "Баварії" Карло Анчелотті.