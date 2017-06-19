ЗМІ повідомили про перехід Ярмоленка в європейський топ-клуб

Лідер збірної України і київського "Динамо" Андрій Ярмоленко найближчим часом має стати гравцем мюнхенської "Баварії". Такі дані має авторитетний футбольний сайт zbirna.com

За даними джерела, до українського вінгера існує серйозна зацікавленість зі сторони німецького гранда. По всій видимості, все знову залежить від того, чи зможуть домовитися покупці з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом. У "Баварії" Ярмоленко може замінити бразильського півзахисника Дугласа Косту, який найближчим часом повинен перейти в італійський "Ювентус".

Ймовірно, в трансфері Ярмоленка бере активну участь Андрій Шевченко, який добре знайомий з нинішнім тренером "Баварії" Карло Анчелотті.