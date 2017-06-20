ЗМІ шокували новим клубом Реброва

Колишній наставник київського "Динамо" Сергій Ребров, який покинув столичний клуб після закінчення сезону, може найближчим часом повернутися до тренерської роботи. При цьому у нього є досить екзотичний варіант для продовження кар'єри.

Як стверджує видання Zbirna.com, Сергій Станіславович перебуває за крок від підписання контракту з авторитетним азіатським клубом "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії. За даними джерела, всі попередні домовленості уже досягнуті, залишилося дотриматися формальності й укласти угоду.

Відзначається, що помічниками Реброва в "Аль-Ахлі" з великою часткою ймовірності стануть іспанські фахівці, які до недавнього часу працювали в "Динамо".

Для довідки: "Аль-Ахлі" - триразовий чемпіон своєї Саудівської Аравії і 13-разовий володар Кубка короля СА. Цього року клуб із Джидди зайняв в національній першості друге місце і пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів Азії, де зіграє з іранським "Персеполісом".