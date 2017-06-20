ЗМІ шокували новим клубом Реброва
- Вівторок, 20 червня 2017, 22:15
- Перегляди: 8
Як стверджує видання Zbirna.com, Сергій Станіславович перебуває за крок від підписання контракту з авторитетним азіатським клубом "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії. За даними джерела, всі попередні домовленості уже досягнуті, залишилося дотриматися формальності й укласти угоду.
Відзначається, що помічниками Реброва в "Аль-Ахлі" з великою часткою ймовірності стануть іспанські фахівці, які до недавнього часу працювали в "Динамо".
Для довідки: "Аль-Ахлі" - триразовий чемпіон своєї Саудівської Аравії і 13-разовий володар Кубка короля СА. Цього року клуб із Джидди зайняв в національній першості друге місце і пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів Азії, де зіграє з іранським "Персеполісом".