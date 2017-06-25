Хацкевич здивував складом "Динамо" на першому зборі в Австрії
- Неділя, 25 червня 2017, 21:59
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Зазначимо, що після виступу в інших командах на правах оренди в розташування "Динамо" повернулися Жуніор Мораес, Артем Кравець, Сергій Мякушко, Олександр Гладкий, Олександр Андрієвський та Дмитро Хльобас.
Однак на австрійський збір не поїдуть два зіркових футболіста "біло-синіх". Так, Кравець отримав пошкодження на одному з останніх тренувань і з цієї причини залишиться в Києві, а Гладкий поки тренуються в складі молодіжної команди "Динамо", повідомляє "Динамо" від Шурика".
Таким чином, перелік футболістів, які в понеділок відправляться на збір "Динамо", має такий вигляд.
Воротарі: Максим Коваль, Артур Рудько, Георгій Бущан, Володимир Маханьков.
Захисники: Олександр Патніч, Віторіну Антунеш, Зураб Очігава, Домагой Віда, Микита Бурда, Євген Хачеріді, Олександр Тимчик, Тамаш Кадар.
Півзахисники: Володимир Шепелєв, Микола Морозюк, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Сергій Рибалка, Микита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусєв, Дерліс Гонсалес, Віталій Буяльський, Богдан Михайличенко.
Нападники: Андрій Ярмоленко, Жуніор Мораес, Артем Бесєдін, Роман Яремчук, Дмитро Хльобас.
Нагадаємо, за період австрійського збору "Динамо" проведе шість контрольних поєдинків:
30 червня. "Динамо" - "Ваттенс" (Австрія)
1 липня. "Динамо" - "Ботошань" (Румунія)
4 липня. "Динамо" - "Габала" (Азербайджан)
5 липня. "Динамо" - "Університатя" (Румунія)
8 липня. "Динамо" - "Утрехт" (Нідерланди)
9 липня. "Динамо" - "Спарта" (Прага, Чехія)
До Києва "Динамо" повернеться 10 липня і продовжить тренування на своїй базі. А вже 15 липня команду Олександра Хацкевича чекає перший офіційний матч нового сезону - проти донецького "Шахтаря" за Суперкубок України. Цей поєдинок, нагадаємо, відбудеться в Одесі.