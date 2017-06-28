"Динамо" зробило нову заяву про відмову грати в Маріуполі

Київське "Динамо" не змінило свою позицію щодо проведення матчів чемпіонату країни у прифронтовому Маріуполі. На проведеній у місті нараді клубів Прем'єр-ліги "біло-сині" не отримали гарантій безпеки, заявив віце-президент столичного клубу Андрій Мадзяновський.

"Усі наші питання і зауваження, які ми висловлювали в офіційних прес-релізах, "підвисали у повітрі". Ми не бачимо гарантій безпеки для проведення матчів у Маріуполі. Це позиція "Динамо" - вона є офіційною. Проводити матчі в Маріуполі чи ні вирішують клуби. Це їхній вибір. У нас є своя позиція і я наголошую, що жодне з питань, які ми піднімали, - не вирішене і навіть немає жодного шляху для його перспективного рішення", - цитує функціонера 1927.kiev.ua.