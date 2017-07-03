Офіційно: футболіст збірної України покинув "Шахтар"

Захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко продовжить кар'єру в полтавській "Ворсклі". Футболіст збірної України підписав із середняком Прем'єр-ліги орендну угоду.

Контракт 21-річного гравця "гірників" розрахований до кінця наступного сезону. Про це повідомляється на офіційному сайті полтавського клубу.

Варто відзначити, що останні півроку захисник "Шахтаря" також виступав на правах оренди. Матвієнко захищав кольори львівських "Карпат", звідки був запрошений до національної збірної України. У складі "зелено-білих" Микола провів в УПЛ 14 матчів, відзначившись одним голом.

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