У Росії захопилися трансфером Ярмоленка, посміявшись над своїми футболістами
- Вівторок, 29 серпня 2017, 23:13
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"Красава, а де наші, у бакланів лавку полірують?!", - знущально пишуть у коментарях до трансферної новини про Ярмоленка читачі "Спорт-Експрес".
"Можна тільки порадіти за Андрюху. Кожен матч з аншлагом тепер йому забезпечений"; "Дзюбо, відстаєш!" - зазначають вболівальники.
У свою чергу на авторитетному порталі "Чемпіонат" тролять одного з кращих футболістів Росії Федора Смолова, зазнаючи небажання гравців з РФ пробиватися у європейські клуби.
"У наших є дорогоцінний паспорт з усіма наслідками, що випливають. Що їм робити в Європі? Абсолютно неконкурентоспроможні мішки"; "Смолов зараз десь мовчки закурив дивлячись у монітор на цю новину"; "Українці красені. Як мінімум два в хороших євро клубах. Заслужено!"; "Українці, вірмени, грузини грають у Європі. Коли небуть побачимо росіянина в нормальній європейській країні?"; "А Смолови і Кокоріни так і будуть за довгим рублем бігати", - пишуть фанати.