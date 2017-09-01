У Росії захопилися трансфером Ярмоленка, посміявшись над своїми футболістами

Російські вболівальники оригінально відреагували на трансфер капітана київського "Динамо" Андрія Ярмоленка, який перебрався у дортмундську "Боруссію". У РФ захопилися переходом лідера збірної України, зацькувавши своїх футболістів.

"Красава, а де наші, у бакланів лавку полірують?!", - знущально пишуть у коментарях до трансферної новини про Ярмоленка читачі "Спорт-Експрес".

"Можна тільки порадіти за Андрюху. Кожен матч з аншлагом тепер йому забезпечений"; "Дзюбо, відстаєш!" - зазначають вболівальники.

У свою чергу на авторитетному порталі "Чемпіонат" тролять одного з кращих футболістів Росії Федора Смолова, зазнаючи небажання гравців з РФ пробиватися у європейські клуби.

"У наших є дорогоцінний паспорт з усіма наслідками, що випливають. Що їм робити в Європі? Абсолютно неконкурентоспроможні мішки"; "Смолов зараз десь мовчки закурив дивлячись у монітор на цю новину"; "Українці красені. Як мінімум два в хороших євро клубах. Заслужено!"; "Українці, вірмени, грузини грають у Європі. Коли небуть побачимо росіянина в нормальній європейській країні?"; "А Смолови і Кокоріни так і будуть за довгим рублем бігати", - пишуть фанати.

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