Трансфер Ярмоленка в "Боруссію": "Динамо" назвало нового капітана
- Вівторок, 05 вересня 2017, 23:12
- Перегляди: 9
Це випливає з привітання столичного клубу на адресу Григорія Суркіса, який напередодні відзначив свій 68-й день народження. Підпис Олега Гусєва в якості капітана "Динамо" значиться в листі "біло-синіх" віце-президенту Європейського футбольного Союзу і почесному президенту Федерації футболу України.
Відзначимо, що Андрій Ярмоленко став рекордною продажем київського "Динамо". За даними ЗМІ, "Боруссія" заплатила за 27-річного футболіста 25 мільйонів євро.