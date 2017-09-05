Трансфер Ярмоленка в "Боруссію": "Динамо" назвало нового капітана

Тренерський штаб київського "Динамо" у зв'язку з трансфером лідера команди Андрія Ярмоленка в дортмундську "Боруссію" вибрав нового капітана. Цілком очікувано пов'язку отримав один із улюбленців столичних фанатів Олег Гусєв.

Це випливає з привітання столичного клубу на адресу Григорія Суркіса, який напередодні відзначив свій 68-й день народження. Підпис Олега Гусєва в якості капітана "Динамо" значиться в листі "біло-синіх" віце-президенту Європейського футбольного Союзу і почесному президенту Федерації футболу України.

Відзначимо, що Андрій Ярмоленко став рекордною продажем київського "Динамо". За даними ЗМІ, "Боруссія" заплатила за 27-річного футболіста 25 мільйонів євро.

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