Прокляття: в Німеччині занепокоїлися майбутнім Ярмоленка

Колишній капітан і лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко може дебютувати за дортмундську "Боруссію" вже в суботу, 9 вересня. Однак крім адаптації в німецькому клубі футболістові доведеться зіткнутися зі ще однією проблемою - прокляттям 9-го номера, який він собі обрав при переїзді до Німеччини. Про це пише Bild.

На думку авторитетного німецького видання, протягом трьох років "дев'ятка" є ніби зачарованою. Ніхто з футболістів після відходу Роберта Левандовскі в "Баварію" так і не зумів заграти в "Боруссії" під цим номером.

Першим у списку невдах йде нападник збірної Італії Чіро Іммобіле. Саме він змінив польського бомбардира на вістрі атак "джмелів". Куплений у "Торіно" за 18,5 млн євро форвард, не зміг виправдати вкладені в нього гроші. Він відчував себе не комфортно в Німеччині, і рівно через рік, провівши в складі дортмундців 34 матчі і забивши 14 голів, втік в іспанську "Севілью".

Наступний "дев'ятку" взяв бельгійський талант Аднан Янузай, орендований у "Манчестер Юнайтед" влітку 2015 року. Екс-тренер "Боруссії" Томас Тухель покладав на молодого напівзахисника великі надії. Але хлопець із тріском провалився і вже через півроку був відправлений назад в Англію.

Перед тим, як дев'ятий номер дістався Ярмоленку, в Дортмунді під ним безуспішно грав турецький вундеркінд Емре Мор. Швидкий, технічний футболіст так і не прижився в команді. Куплений у данського "Норшелланну" за 9,5 мільйона євро влітку 2016 року, турок відіграв за "джмелів" 19 матчів, забив один м'яч і віддав три гольові. Зараз Мор вже в "Сельті".

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