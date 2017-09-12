Футбольний клуб Прем'єр-ліги України раптово вигнав головного тренера

Головний тренер "Карпат" Серхіо Наварро звільнений з поста головного тренера команди, повідомляє телеканал "Футбол 1". Новим наставником львівського клубу призначено Сергія Зайцевого.

Останньою краплею у чаші терпіння керівництва стала нищівна домашня поразка в останньому турі - 1:6 від "Вереса". У новому сезоні УПЛ "Карпати" лише одного разу здобули перемогу (над "Сталлю"), чотири рази програли і тричі здобували нічию.

Нагадаємо, що в поєдинку 8-го туру чемпіонату України з футболу свої перемоги здобули "Динамо" і "Шахтар". Кияни легко розібралися з "Олександрією", а гірники здобули чергову вольову перемогу над луганською "Зорею".

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