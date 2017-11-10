"Шахтар" сенсаційно втратив перемогу в матчі з останньою командою чемпіонату України

Донецький "Шахтар" сенсаційно зіграв внічию зі "Сталлю" з Кам'янського. Зустріч у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" завершилася з рахунком 1:1.

На гру Паулу Фонсека випустив напівекспериментальний склад, давши відпочити своїм лідерам напередодні битви з "Фейєноордом".

Гра на класі "гірники" легко заволоділи ініціативою і вже на 14-й хвилині відкрили рахунок у матчі. Після перерви господарі продовжували грати вальяжно, особливо не форсуючи події, за що на 66-й хвилині були покарані шедевральним ударом Обрадовіча.

"Шахтар" - "Сталь" - 1:1

Голи: 1:0 - 14 Феррейра, 1:1 - 66 Обрадович.

Шахтар - Шевченко, Ордець, Хочолава, Бутко, Азеведо, Фред, Степаненко, Коваленко (Марлос, 63), Тайсон, Феррейра, Зубков (Бланко Лещук, 70).

Сталь - Пеньков, Тимчик, Ткачук, Данієлян, Климчук, Месхі, Михайличенко, Задерака (Хоцяновський, 63), Малакян (Обрадович, 33), Малакян, Кузик.

Попередження: Данієлян (51), Феррейра (51), Тимчик (57), Месхі (57), Хочолава (70).

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