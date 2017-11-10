"Не повинні дружити": Шевченко оцінив обстановку у збірній України
- Понеділок, 30 жовтня 2017, 21:40
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"Гравці не повинні все дружити один з одним. Вони повинні приїжджати у колектив і поважати один одного, знати дисципліну і бути націленими. Навіть якщо і є якісь внутрішні конфлікти, вони всі повинні вирішуватися всередині. Це нормально, такі процеси повинні бути. У колективі є зарядженість на результат, все допомагають один одному, і кожен відчуває себе частиною цього колективу", - цитує Шевченка SportArena.