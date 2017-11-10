Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу: всі результати

У вівторок, 31 жовтня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України. Офіційна церемонія пройшла в столичному Будинку футболу.

Вісім команд, серед яких п'ять представників Прем'єр-ліги, один клуб із Першої ліги і відразу два учасники Другого дивізіону, що не були розбиті на "сіяних" і "несіяних". Жеребкування мало "сліпий" характер.

Кубок України. 1/4 фіналу. результати жеребкування

"Ворскла" - "Маріуполь"

"Шахтар" - "Верес"

"Десна" - "Динамо"

"Дніпро 1" - "Львів"

Чвертьфінальні матчі Кубка України заплановано на 29 листопада.

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