"Орудували у балаклавах": під Києвом стався наліт на будинок футболіста "Динамо"

В Обухівському районі Київської області ввечері 2 листопада у будинок півзахисника "Динамо" Олега Гусєва проникли троє злочинців. Чоловіки ховали обличчя під масками-балаклавами.

Про це повідомило джерело "Обозревателя".

Олег Гусєв купив будинок у 2013 році. У ньому він живе з дружиною Марией і маленькою донькою.

За інформацією джерела, грабіжники потрапили на територію домоволодіння через паркан. Потім вони зламали замки і проникли у сам котедж.

Злочинці змогли відкрити сейф, у результаті чого здобиччю учасників нападу стали ювелірні прикраси, годинник і близько 10 тисяч доларів.

Також бандити забрали бойову нагородну зброю Олега Гусєва - пістолет "Форт-17". Нагадаємо, у березні 2016 року президент України Петро Порошенко нагородив головного тренера збірної Михайла Фоменка і дев'ятьох футболістів іменною вогнепальною зброєю.

За попередньою інформацією - сигналізація не спрацювала. Сам Олег Гусєв під час пограбування знаходився разом з "Динамо" на виїзному поєдинку Ліги Європи проти "Янг Бойз".