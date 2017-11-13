Ультрас "Шахтаря" пояснив небажання Ракицького співати гімн України

Один із лідерів "Za Boys Ultra", популярного фанатського угруповання "гірників", у відвертому інтерв'ю 24tv.ua пояснив позицію лідера "Шахтаря" Ярослава Ракицького, який ніколи не співає гімн України в збірній.

"Нормальний він хлопець. А гімн він не співає не тому, що погано ставиться до України. Це його фішка. По-донецьки це називається "бичка" [на сленгу - безпричинна агресивна поведінка ред.] Коли Ярослава почали дорікати, мовляв, не співаєш, він почав упиратися ще більше. Його ж ніхто не змінить. Однак я Ракицького сприймаю абсолютно позитивно. Він не був помічений в чомусь такому, що моє ставлення до нього змінило б", - заявив ультрас.

24tv.ua