Ультрас "Шахтаря" пояснив небажання Ракицького співати гімн України
- Понеділок, 13 листопада 2017, 22:37
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"Нормальний він хлопець. А гімн він не співає не тому, що погано ставиться до України. Це його фішка. По-донецьки це називається "бичка" [на сленгу - безпричинна агресивна поведінка ред.] Коли Ярослава почали дорікати, мовляв, не співаєш, він почав упиратися ще більше. Його ж ніхто не змінить. Однак я Ракицького сприймаю абсолютно позитивно. Він не був помічений в чомусь такому, що моє ставлення до нього змінило б", - заявив ультрас.