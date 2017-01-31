Збірна України зберегла гігантський відрив від Росії в рейтингу ФІФА
- П'ятниця, 13 січня 2017, 22:23
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У першій десятці змін не відбулося. Лідерство, як і раніше, утримує збірна Аргентини, випереджаючи Бразилію та Німеччину. За ними по черзі розташувалися Чилі, Бельгія, Колумбія, Франція, Португалія та Уругвай. Замикають "десятку" екс-чемпіони світу та Європи - іспанці.
1 (1). Аргентина - 1634 очки,
2 (2). Бразилія - ??1544,
3 (3). Німеччина - 1433,
4 (4). Чилі - 1404,
5 (5). Бельгія - 1368,
6 (6). Колумбія - 1345,
7 (7). Франція - 1305,
8 (8). Португалія - ??1229,
9 (9). Уругвай - 1187,
10 (10). Іспанія - 1166
...
30 (30). УКРАЇНА - 804
...
56 (56). Росія - 592.