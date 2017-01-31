Збірна України зберегла гігантський відрив від Росії в рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг найсильніших збірних планети. Україна закріпилася в Топ-30 кращих команд світу, зберігши гігантський відрив від Росії, який становить 26 позицій.

У першій десятці змін не відбулося. Лідерство, як і раніше, утримує збірна Аргентини, випереджаючи Бразилію та Німеччину. За ними по черзі розташувалися Чилі, Бельгія, Колумбія, Франція, Португалія та Уругвай. Замикають "десятку" екс-чемпіони світу та Європи - іспанці.

1 (1). Аргентина - 1634 очки,

2 (2). Бразилія - ??1544,

3 (3). Німеччина - 1433,

4 (4). Чилі - 1404,

5 (5). Бельгія - 1368,

6 (6). Колумбія - 1345,

7 (7). Франція - 1305,

8 (8). Португалія - ??1229,

9 (9). Уругвай - 1187,

10 (10). Іспанія - 1166

...

30 (30). УКРАЇНА - 804

...

56 (56). Росія - 592.

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