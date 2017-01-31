Позбавлення Росії ЧС-2018: з'явилася реакція президента УЄФА

Немає підстав відбирати у Росії чемпіонат світу з футболу 2018 року. Незважаючи на гучні скандали, пов'язані з допінгом, у РФ повинні гідно провести Мундіаль. Таку думку висловив президент УЄФА Олександр Чеферін.

"Не бачу ніяких раціональних або правових підстав відбирати у Росії ЧС-2018. Я впевнений, що Російський футбольний союз і місцевий оргкомітет виконають відмінну роботу і що в 2018 році на нас чекає чудовий чемпіонат світу. Я абсолютно не турбуюся щодо цього", - цитує Чеферіна ТАСС.

Нагадаємо, нещодавно букмекери вразили новим прогнозом щодо можливого позбавлення РФ ЧС-2018, а відомий коментатор виступив проти країни-агресора, підтримавши ідею забрати у росіян Мундіаль.