Позбавлення Росії ЧС-2018: з'явилася реакція президента УЄФА
- Середа, 18 січня 2017, 23:21
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"Не бачу ніяких раціональних або правових підстав відбирати у Росії ЧС-2018. Я впевнений, що Російський футбольний союз і місцевий оргкомітет виконають відмінну роботу і що в 2018 році на нас чекає чудовий чемпіонат світу. Я абсолютно не турбуюся щодо цього", - цитує Чеферіна ТАСС.
Нагадаємо, нещодавно букмекери вразили новим прогнозом щодо можливого позбавлення РФ ЧС-2018, а відомий коментатор виступив проти країни-агресора, підтримавши ідею забрати у росіян Мундіаль.