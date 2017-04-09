Бойкот ЧС-2018 у Росії: Німеччина виступила з офіційною заявою

Німецький уряд негативно ставиться до ідеї бойкоту чемпіонату світу з футболу в Росії у 2018 році. Про це заявив представник МЗС ФРН Мартін Шефер.

За його словами, уряд ФРН вважає за необхідне, "наскільки це можливо", відокремлювати політику від спорту. Особливо це стосується футбольного Мундіалю, який Шефер назвав поряд з Олімпійськими іграми найважливішою всесвітньою спортивною подією, передає Deutsche Welle.

"Але саме тому, що фокус суспільної уваги буде в наступному році звернений не тільки на 11 або 12 стадіонів у Росії, але і на ситуацію в країні взагалі, ми вважаємо правильним, якщо ЗМІ будуть висвітлювати не тільки спорт. Щоб закордонні журналісти спостерігали не тільки за м'ячем, але також приділяли увагу ситуації в політичній, економічній і соціальних сферах Росії", - зазначив Шефер.

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