Бойкот ЧС-2018 у Росії: Німеччина виступила з офіційною заявою
- Середа, 29 березня 2017, 22:14
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За його словами, уряд ФРН вважає за необхідне, "наскільки це можливо", відокремлювати політику від спорту. Особливо це стосується футбольного Мундіалю, який Шефер назвав поряд з Олімпійськими іграми найважливішою всесвітньою спортивною подією, передає Deutsche Welle.
"Але саме тому, що фокус суспільної уваги буде в наступному році звернений не тільки на 11 або 12 стадіонів у Росії, але і на ситуацію в країні взагалі, ми вважаємо правильним, якщо ЗМІ будуть висвітлювати не тільки спорт. Щоб закордонні журналісти спостерігали не тільки за м'ячем, але також приділяли увагу ситуації в політичній, економічній і соціальних сферах Росії", - зазначив Шефер.