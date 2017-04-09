В РФ оцінили шанси збірної України потрапити в Росію на чемпіонат світу-2018

Шанси збірної України потрапити до фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2018 року найреальніші серед усіх пострадянських команд. До такого висновку прийшли аналітики російського видання "Советский спорт" . При цьому журналісти зазначили, що найважливішим для підопічних Андрія Шевченка стане виїзд до Ісландії.

"В України залишилося два домашні матчі - з хорватами і турками. І п'ять очок відставання від тих же хорватів і два - від ісландців. Загалом, зігравши вдома внічию з ісландцями гравці збірної України прирекли себе на необхідність перемоги в гостях. Звичний розклад - все буде вирішуватися в самому кінці. Але незважаючи на складність ситуації, треба визнати, що шанси збірної України з тих пострадянських збірних, які грають відбір в Європі, найвищі. Навіть так: найреальніші", - підсумували російські журналісти.