В РФ оцінили шанси збірної України потрапити в Росію на чемпіонат світу-2018
- Середа, 29 березня 2017, 22:29
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"В України залишилося два домашні матчі - з хорватами і турками. І п'ять очок відставання від тих же хорватів і два - від ісландців. Загалом, зігравши вдома внічию з ісландцями гравці збірної України прирекли себе на необхідність перемоги в гостях. Звичний розклад - все буде вирішуватися в самому кінці. Але незважаючи на складність ситуації, треба визнати, що шанси збірної України з тих пострадянських збірних, які грають відбір в Європі, найвищі. Навіть так: найреальніші", - підсумували російські журналісти.