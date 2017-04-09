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НД04092017

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Футбол Збірні В РФ оцінили шанси збірної України потрапити в Росію на чемпіонат світу-2018

В РФ оцінили шанси збірної України потрапити в Росію на чемпіонат світу-2018

Середа, 29 березня 2017, 22:29
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Шанси збірної України потрапити до фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2018 року найреальніші серед усіх пострадянських команд. До такого висновку прийшли аналітики російського видання "Советский спорт". При цьому журналісти зазначили, що найважливішим для підопічних Андрія Шевченка стане виїзд до Ісландії.

"В України залишилося два домашні матчі - з хорватами і турками. І п'ять очок відставання від тих же хорватів і два - від ісландців. Загалом, зігравши вдома внічию з ісландцями гравці збірної України прирекли себе на необхідність перемоги в гостях. Звичний розклад - все буде вирішуватися в самому кінці. Але незважаючи на складність ситуації, треба визнати, що шанси збірної України з тих пострадянських збірних, які грають відбір в Європі, найвищі. Навіть так: найреальніші", - підсумували російські журналісти.

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