Позбавлення Росії ЧС-2018: сенатор США виступив із гучною заявою

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) має відібрати у Росії майбутній чемпіонат світу 2018 року через атаки РФ на Сирію. Таку гучну заяву зробив сенатор США Річард Блюменталь.

Американський політик пообіцяв написати до ФІФА листа із закликом позбавити Росію ЧС-2018. Він переконаний, що знайде підтримку в Міжнародній федерації.

"Я сподіваюся, що цей лист принесе успіх і провідні члени ФІФА його підтримають. При цьому, якщо буде необхідно, я готовий робити подальші кроки з цієї ідеї. Право на проведення чемпіонату світу - більше, ніж просто символічний жест - це нагорода для Росії. вона дозволяє Путіну бути на вершині і підтримує його в скоєнні найжахливіших і найогидніших дій, які коли-небудь бачив світ", - сказав Блюменталь в інтерв'ю News8.

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