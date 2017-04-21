Позбавлення Росії ЧС-2018: сенатор США виступив із гучною заявою
- Середа, 19 квітня 2017, 22:42
- Перегляди: 34
Американський політик пообіцяв написати до ФІФА листа із закликом позбавити Росію ЧС-2018. Він переконаний, що знайде підтримку в Міжнародній федерації.
"Я сподіваюся, що цей лист принесе успіх і провідні члени ФІФА його підтримають. При цьому, якщо буде необхідно, я готовий робити подальші кроки з цієї ідеї. Право на проведення чемпіонату світу - більше, ніж просто символічний жест - це нагорода для Росії. вона дозволяє Путіну бути на вершині і підтримує його в скоєнні найжахливіших і найогидніших дій, які коли-небудь бачив світ", - сказав Блюменталь в інтерв'ю News8.