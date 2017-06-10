Збірна України з футболу програла Мальті в товариському матчі

Збірна України з футболу в товариському матчі програла команді Мальти. Зустріч в австрійському містечку Грац, що проходила під справжньою тропічною зливою завершилася з рахунком 0:1.

Матч почався з атак номінальних гостей, одна з яких призвела до голу в ворота Пятова. Домашня заготовка мальтійців після розіграшу кутового, стала сюрпризом для української захисту.

Україна ніяк не могла вивести своїх нападників на атакуючу дистанцію і лише раз Селезньов потривожив мальтійського стража воріт. У свою чергу Мальта могла забити і другий м'яч, але не скористалася позиційними помилками "синьо-жовтого" захисту.

У перерві Шевченко випустив Коноплянку замість Ярмоленка і Ордець замість Кучера, але на якості гри це не особливо позначилося. Нашим лідерам як і раніше не вистачало психологічної впевненості повести за собою команду, що призводило до невиразних атак без особливої гостроти.

Мальтійці так і не дозволили нашим футболістам наблизитися ближче ніж на 30-35 метрів до своїх воріт. Штурм від українців на останніх секундах також не дав ніяких результатів.

Україна - Мальта 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 - 14 Мускат.

Україна - Пятов, Ракицький (Кривцов, 46), Кучер (Ордець, 46), Матвієнко, Морозюк (Соболь, 46), Сидорчук (Малишев, 46), Коваленко, Степаненко (Шахов, 46), Малиновський (Циганков, 46), Ярмоленко (Коноплянка, 46), Селезньов (Бесєдін, 46).

Мальта - Хогг (Бонелло, 46), Мускат, Борг, Аджіус, Мускат (Камільєрі, 46), Крістенсен, Фейлла, Фенек, Еффіонг, Пізані, Шембрі.

Попередження: Мускат (45), Кучер (45).

У результаті футбольна збірна України, яка займає в рейтингу ФІФА 37-й рядок, поступилася 182-й Мальті. 11 червня на підопічних Шевченка чекає офіційна гра кваліфікації ЧС-2018 у гостях проти Фінляндії. Початок о 19:00.

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