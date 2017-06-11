Збірна України з футболу обіграла Фінляндію у відбірковому матчі ЧС-2018

Збірна України з футболу обіграла Фінляндію у найважливішому відбірковому поєдинку чемпіонату світу-2018. Зустріч на стадіоні "Ратіна" в Тампері завершилася із рахунком 1:2.

Обидві команди почали поєдинок без високих швидкостей. Гра в основному йшла в середині поля і тільки зрідка форварди обох команд турбували голкіперів.

Наші футболісти дуже повільно починали атаки, дозволяючи фінам швидко повертатися за лінію м'яча. Українцям, як і в ганебній грі з Мальтою, не вистачало цілісності з точки зору атак. Напад був довгим, тягучим і суперник встигав швидко перебудовуватися.

Як для команди, яка приїхала до Фінляндії лише за перемогою і повинна грати першим номером, у першому таймі українці дуже мало створювали, практично жодного разу не увійшовши в штрафний майданчик суомі.

У другій половині малюнок гри змінився. "Синьо-жовті" притиснули суперника до воріт, а через 7 хвилин відкрили рахунок. Ярмоленко видав шедевральний пас на Малиновського, Руслан вдарив у голкіпера, але на добиванні вдало зіграв Коноплянка, оформивши 14-й м'яч за збірну.

Фінам треба було 10 хвилин, щоб прийти в себе і перегрупуватися, після чого гра потихеньку пересунулася ближче до П'ятова. Українські футболісти намагалися відповідати фланговими атаками, але жодного 100%-го моменту так і не створили, а замість цього самі забили собі гол.

У цей момент Україні необхідно було показувати характер, і вона це зробила. Не минуло й 4-х хвилин, коли Бесєдін знову вивів нашу збірну вперед. У той час, що залишився, гості намагалися організувати штурм, але забити другий гол їм не дали.

Фінляндія - Україна 1:2 Голи: 0:1 - 51 Коноплянка, 1:1 - 72 Похьянпало, 1:2 - 75 Бесєдін.

Фінляндія - Градецьки, Лам, Мойсандер, Ояла, Уронен (Маркканен, 84), Хямяляйнен, Ягубі, Арківуо, Лод (Йенсен, 68), Райтала, Пуккі (Похьянпало, 68).

Україна - П'ятов, Ордець, Матвієнко, Бутко, Ракицький, Малиновський, Степаненко, Коваленко (Шепелєв, 76), Коноплянка (Соболь, 87), Ярмоленко, Селезньов (Бесєдін, 65).

Попередження: Ракицький (39), Коноплянка (55), Коваленко (58), Ягуб (74), Лам (80).

Свій наступний поєдинок підопічні Андрія Шевченка проведуть удома 2 вересня проти Туреччини. Початок о 21:45.

obozrevatel.com