Ісландія - Україна: прогноз букмекерів на матч відбору ЧС-2018
- Понеділок, 04 вересня 2017, 19:38
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Початок зустрічі в Рейк'явіку о 21:45.
На думку букмекерів, обидві команди мають приблизно рівні шанси на перемогу. Коефіцієнт на успіх збірної України становить 2.80, тоді як котирування на виграш острів'ян рівні 2.65. Нічия вважається досить імовірним результатом і оцінюється показником 3.15.
Нагадаємо, що в 6-му турі відбору до ЧС-2018 збірна України обіграла Фінляндію на виїзді з рахунком 2:1, а в 7-му в Харкові знищила команду Туреччини (2:0).