Ісландія - Україна: прогноз букмекерів на матч відбору ЧС-2018

Збірна Ісландії прийме Україну в поєдинку 8-го туру кваліфікації до чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в Росії. Матч групи I відбудеться у вівторок, 5 вересня.

Початок зустрічі в Рейк'явіку о 21:45.

На думку букмекерів, обидві команди мають приблизно рівні шанси на перемогу. Коефіцієнт на успіх збірної України становить 2.80, тоді як котирування на виграш острів'ян рівні 2.65. Нічия вважається досить імовірним результатом і оцінюється показником 3.15.

Нагадаємо, що в 6-му турі відбору до ЧС-2018 збірна України обіграла Фінляндію на виїзді з рахунком 2:1, а в 7-му в Харкові знищила команду Туреччини (2:0).

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