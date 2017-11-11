Збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною в останньому матчі 2017 року

Збірна України на мажорній ноті завершила 2017 рік. Команда Андрія Шевченка у товариському матчі здобула вольову перемогу у Львові над Словаччиною - 2:1.

Гості активніше почали зустріч. Словаки більше контролювали м'яч, не даючи нашим нічого створити на половині поля суперника.

А на 10-й хвилині збірна України і зовсім пропустила. Пятов не зумів зафіксувати м'яч після подачі зі штрафного і Штетина з трьох метрів спокійно розстріляв нашого голкіпера.

Несподіваний гол підбадьорив "жовто-синіх". Українці миттєво полетіли відіграватися, проте довгий час не могли нічого створити біля воріт гостей.

І все ж незадовго до перерви наші зуміли забити. Марлос обікрав Штетину, вивів Ярмоленка один на один і Андрій блискуче пробив із правої в дальній кут.

Другий тайм почався з холодного душу для словаків. Соболь перехопив м'яч у центрі поля, віддав на Коноплянку, а хавбек "Шальке" після невеликого соло розкішно пробив у дальній кут.

В останні півгодини на полі точилася досить безкомпромісна боротьба з досить великою кількістю обопільних фолів. Словаки були близькі, щоб зрівняти рахунок, але перекладина врятувала Коваля після дальнього удару Грошовскі.

Україна - Словаччина - 2:1

Голи: Ярмоленко, 39, Коноплянка, 54 - Штетина, 10

Україна: П'ятов (Коваль, 46'), 13. Хачеріді (Шабанов, 81'), 22. Караваєв (Бутко, 63'), 3. Ордець, 4. Соболь, 14. Ротань, 8. Малиновський (Шахов, 81'), 9. Марлос (Андрієвський, 77'), 7. Ярмоленко, 10. Коноплянка (Мякушко, 89'), 26. Коломоєць

Словаччина: 23.Дубравка, 5.Дьомбер, 3.Шкртел, 21.Штетіна, 15.Губочан, 13.Грошовскі, 14.Шкріньяр, 17.Гамшік, 8.Дуда, 10.Руснак, 11.Немец

Нагадаємо, напередодні Андрій Шевченко поставив ультиматум футболістам збірної України.

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