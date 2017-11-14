Легенда збірної Італії розридався, оголосивши про завершення кар'єри

Легендарний воротар збірної Італії і туринського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Голкіпер "скуадри адзурри" зробив це після провалу національної команди у відборі ЧС-2018, в якому вона за сумою двох матчів плей-офф програла Швеції.

"Залишаю збірну Італії хорошим хлопцям. Хочу сказати спасибі тим, хто завжди допомагав мені: Мій К'єлль, мій Бардзо, мій Лео... Спасибі, хлопці. Спасибі Італії. Збірна підніметься. Ми італійці, ми завжди відроджуємось. Я залишаю місце для відмінного Джіджі Доннарумми", - сказав Буффон зі сльозами на очах в інтерв'ю RAI.

Стадіон "Сан-Сіро" у Мілані влаштував справжню овацію своєму кумиру. Крім того, свою повагу до легендарного воротаря проявили і суперники.

Відзначимо, що на рахунку 39-річного Буффона фантастичні 175 матчів у складі збірної Італії. Цікаво, що свою першу гру у воротарській формі "скуадри адзурри" Джанлуїджі провів у Москві у плей-офф відбору до чемпіонату світу 1998 року. Та гра з росіянами завершилася внічию - 1:1. Разом з командою Буффон став чемпіоном світу-2006 і віце-чемпіоном Європи-2012.

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