В Європі визначився останній учасник ЧС-2018 з футболу

Збірна Данії з футболу розгромила команду Ірландії в матчі-відповіді плей-офф відбору на ЧС-2018. Зустріч у Дубліні на "Авіва-Стедіум" завершилася з рахунком 5:1.

Данія зіграє у фінальній частині ЧС уп'яте у своїй історії. Ірландія не може пробитися на турнір із 2002 року.