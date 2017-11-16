В Європі визначився останній учасник ЧС-2018 з футболу
- Четвер, 16 листопада 2017, 00:24
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Данія зіграє у фінальній частині ЧС уп'яте у своїй історії. Ірландія не може пробитися на турнір із 2002 року.
Ірландія - Данія 1:5 (1:2, 0:3)
Голи: 1:0 - 6 Даффі, 1:1 - 29, автогол Крісті, 1:2 - 32 Еріксен, 1:3 - 63 Еріксен, 1:4 - 73 Еріксен, 1:5 - 90, пенальті Бендтнер.
Ірландія - Рендолф, Кларк (Лонг, 71), Даффі, Уорд, Крісті, Мейлер (Хулахан, 46), Макклейн, Брейді, Хендрік, артерії (Макгіді, 46), Мерфі.
Данія - Шмейхель, К'єр, Бьелланд, Крістенсен, Ларсен (Анкерсен, 54), Ділейні, Квіст, Еріксен, Систо, Поульсен (Корнеліус, 70), Йоргенсен (Бендтнер, 84).
Перший матч: 0:0