Визначилися всі учасники ЧС-2018 в Росії

Збірна Перу останньої оформила путівку на чемпіонат світу з футболу 2018 року у Росії. У міжконтинентальному плей-офф південноамериканці у матчі-відповіді впевнено обіграли Нову Зеландію - 2:0.

Таким чином, повний склад майбутнього Мундіалю виглядає так:

Європа - Росія, Бельгія, Німеччина, Англія, Іспанія, Данія, Швеція, Хорватія, Швейцарія, Польща, Ісландія, Сербія, Франція, Португалія

Південна Америка - Бразилія, Аргентина, Уругвай, Колумбія, Перу

Африка - Нігерія, Сенегал, Марокко, Туніс, Єгипет

Азія - Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Австралія, Іран

Північна Америка - Мексика, Панама, Коста-Ріка

Нагадаємо, чемпіонат світу-2018 пройде з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах Росії: Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.

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