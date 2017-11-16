Визначилися всі учасники ЧС-2018 в Росії
- Четвер, 16 листопада 2017, 23:32
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Таким чином, повний склад майбутнього Мундіалю виглядає так:
Європа - Росія, Бельгія, Німеччина, Англія, Іспанія, Данія, Швеція, Хорватія, Швейцарія, Польща, Ісландія, Сербія, Франція, Португалія
Південна Америка - Бразилія, Аргентина, Уругвай, Колумбія, Перу
Африка - Нігерія, Сенегал, Марокко, Туніс, Єгипет
Азія - Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Австралія, Іран
Північна Америка - Мексика, Панама, Коста-Ріка
Нагадаємо, чемпіонат світу-2018 пройде з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах Росії: Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.