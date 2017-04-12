Збірна України вийшла на чемпіонат Європи з футзалу

Збірна України з футзалу обіграла команду Хорватії і пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи - 2018 року. У заключному турі відбору підопічні Олександра Косенка здобули вольову перемогу 2:1.

Матч був дуже непростим для наших співвітчизників. Вже на 12-й хвилині українцям довелося відіграватися, пропустивши прикрий гол від Еловчіча. Через чотири хвилини наші відновили рівновагу, після чого в матчі почалася справжня битва нервів. Нічия не влаштовувала Україну, оскільки за сумою забитих і пропущених голів ми посідали друге місце, яке не давало право на пряму путівку на Євро.

Однак за 3 хвилини до кінця Разуванов завершив справжній подвиг, забивши вирішальний гол і оформив вихід нашої команди на європейську першість.

Україна - Хорватія 2:1

Гол: 0:1 - Еловчіч (12), 1:1 - Білоцерківець (16), 2:1 - Разуванов (37)

Україна: Іваняк, Журба, М. Грицина, Шотурма, Білоцерківець - старт; Ципун, Разуванов, Чепорнюк, Грицина, Коваль, Новак, Педяш, Зварич, Корсун

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