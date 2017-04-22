Верняєв здобув "золото" чемпіонату Європи

Українець Олег Верняєв виграв чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, який проходить у румунському Клужі. Наш співвітчизник завоював золоту медаль у багатоборстві.

Олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро продемонстрував чудову програму, в черговий раз підтвердивши свій високий клас і майстерність. У цілому за підсумками шести вправ Верняєв отримав від суддів 85,866 балів.

Таким чином Олег захистив свій титул, ставши дворазовим чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики у багатоборстві.

Варто зазначити, що 23-річний уродженець Донецька ще виступить у чотирьох фіналах на окремих снарядах - бруси, кінь, опорний стрибок і вільні вправи.

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