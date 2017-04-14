В Україні в кінці квітня вперше відбудеться Чемпіонат Світу з хокею, а вже у цю п`ятницю, 14 квітня о 14:00 на всіх бажаючих чекатиме автограф-сесія з гравцями збірної команди України з хокею. Захід відбудеться у торговельному центрі "ЦУМ" на 6-ому поверсі за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 38.

Під час автограф-сесії всі вболівальники та гості заходу матимуть нагоду познайомитись та особисто висловити свою підтримку гравцям національної збірної України. А також бути присутніми на презентації офіційного саундтреку Чемпіонату. Крім того, кожен охочий зможе відчути себе справжнім хокеїстом та прийняти участь у майстер-класі на професійній кидковій зоні.

А 20 квітня о 12:00 біля Київського Палацу Спорту пройде грандіозне відкриття "хокейного містечка" з виступами найкращих українських виконавців. Містечко працюватиме щодня з 20 по 29 квітня з 12:00 до 22:00 за дружньої підтримки партнеру заходу – бренду "Первак".

"Первак" та організатори запрошують приєднатися всіх охочих до виру спортивних пригод. Відвідати музей українського хокею, подивитись акробатичне льодове шоу та зробити фото з улюбленими спортсменами. На гостей "хокейного містечка" чекають прямі трансляції матчів, міні-хокейне поле, фестиваль хокейного графіті, фудкорти зі смачними закусками та тільки міцні розваги.

obozrevatel.com