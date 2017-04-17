Капітан збірної України не буде грати на чемпіонаті світу з хокею
- Понеділок, 17 квітня 2017, 23:12
У понеділок, 17 квітня, форвард вперше за час навчально-тренувального збору національної команди вийшов на лід. Проте, незважаючи на позитивну динаміку після відновлювальних процедур, Віктор не встигне підійти у повній готовності до головного турніру року, передає xsport.
Сам Захаров вже побажав удачі своїх партнерів по національній команді.
"Це буде цікава і захоплюючій тиждень. Удачі, хлопці!" - написав форвард на своїй сторінці в Instagram.