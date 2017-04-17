Капітан збірної України не буде грати на чемпіонаті світу з хокею

Капітан збірної України з хокею Віктор Захаров пропустить майбутній чемпіонат світу в Дивізіоні ІА, який пройде в Києві з 22 по 28 квітня. Нападник "Донбасу" не зіграє на Мундіалі з причини травми.

У понеділок, 17 квітня, форвард вперше за час навчально-тренувального збору національної команди вийшов на лід. Проте, незважаючи на позитивну динаміку після відновлювальних процедур, Віктор не встигне підійти у повній готовності до головного турніру року, передає xsport.

Сам Захаров вже побажав удачі своїх партнерів по національній команді.

"Це буде цікава і захоплюючій тиждень. Удачі, хлопці!" - написав форвард на своїй сторінці в Instagram.

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