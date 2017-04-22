Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті світу в Києві

Збірна України з хокею програла першу зустріч чемпіонату світу в дивізіоні ІА, який у ці дні проходить у Києві. Господарі турніру з рахунком 3:5 на льоду столичного Палацу спорту поступилися команді Угорщини.

На старті першого періоду угорці влаштували справжню облогу воріт Едуарда Захарченка. Наші хокеїсти влаштовували лише рідкісні вилазки до воріт Міклоса Райни. І одна з цих вилазок завершилася результативним ударом Сергія Кузьмика - форвард української збірної зумів закинути шайбу у ближній кут воріт. Однак менш ніж через дві хвилини рахунок на табло став рівним - капітан угорської збірної Істван Барталіс показав вражаючу техніку і переграв Едуарда Захарченка.

Другий відрізок матчу почався з пропущеної шайби: Янос Ваш виявився першим на добиванні після потужного кидка Сірані. Після другого пропущеного голу наші хокеїсти значно додали, однак зрівняти рахунок вдалося лише в середині періоду - Микита Буценко буквально пробив Райну. Через кілька хвилин форвард "Донбасу" оформив дубль і вдруге українці повели в матчі.

На самому початку заключної двадцятихвилинки нападник "Донбасу" і збірної України Дмитро Німенко міг збільшити розрив у рахунку, але не зумів скористатися помилкою захисників. А ось угорці помилку захисників збірної України не залишили безкарною і викотилися в гольову контратаку. Через кілька хвилин Едуард Захарченко пропустив четверту шайбу - на п'ятаку біля воріт українського воротаря першими знову опинилися угорські хокеїсти.

Крапку в матчі поставили угорці, скориставшись тим, що українці зняли воротаря.

Україна - Угорщина - 3:5 (1:1, 2:1, 0:2)

Шайби: 1:0 - Кузьмик, 13:48, 1:1 - Барталіс (Ерделі), 14:35, 1:2 - Ваш (Шірані), 20:20 2:2 - Буценко (Катрич), 27:33 , 3:2 - Буценко (Лялька), 38:51, 3:3 - Сарауер (Варга, Когер), 50:41, 3:4 - дансер (Сарауер), 52:53, 3:5 - Харі, 59:49.

Україна: Захарченко (Дьяченко); Німенко - Благой - Бондарєв, Ігнатенко - Побєдоносцев (К); Лялька - Бабинець - Буценко (А), Катрич - Толстушко; Кіча - Гніденко - Петранговський, Алексюк - Кугут; Гаврик - Чернишенко (А) - Кузьмик, Варивода - Ісаєнко.

Угорщина: Райна (Баліж); Сарауер - Когер - Дансеро, Стіпшіч - Уерс; Галло - Ваш - Харі, Сагерт - Шірані; Магоші - Ердей - Барталіс, Гоч - Варга; Бенк - Надь - Чани, Гарат - Тербоч.

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