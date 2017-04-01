Герої нації: в Україні обрали спортсмена і спортсменку року

У Києві відбулася церемонія нагородження щорічної премії "Герої спортивного року-2016". На ній були обрані кращі спортсмен і спортсменка минулого року.

Переможцями у головній номінації гала-вечора стали Олімпійський чемпіон-2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв, а також бронзова призерка Ігор у Ріо, фехтувальниця Ольга Харлан.

Всього ж на церемонії були обрані кращі з кращих у дев'яти номінаціях:

Кращі спортсмени року - Олег Верняєв (чемпіон Ріо-2016 із спортивної гімнастики) та Ольга Харлан (бронзовий призер Ріо-2016 у фехтуванні).

Краща команда року - жіноча збірна України з фехтування (срібні призери Ріо-2016).

Тренер року - В'ячеслав Сорокін (тренер Юрія Чебана).

Олімпійська надія України - Христина Дмитренко (біатлон).

Народний вибір - Юрій Чебан (чемпіон Ріо-2016 у веслуванні на каное) та Анна Різатдінова (бронзовий призер Ріо-2016 у художній гімнастиці).

Сильні духом - Максим Кріпак (чемпіон Паралімпіади-2016 у плаванні).

Разом з олімпійцями - Анна Музичук (шахи).

За відданість спорту - Еммануіл Ганев (засновник музею футболу в Одесі).

Спортивна слава - Лариса Карлова (гандбол), Андрій Хіміч (веслування, каное).

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