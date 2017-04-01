Герої нації: в Україні обрали спортсмена і спортсменку року
- Субота, 01 квітня 2017, 00:59
Переможцями у головній номінації гала-вечора стали Олімпійський чемпіон-2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв, а також бронзова призерка Ігор у Ріо, фехтувальниця Ольга Харлан.
Всього ж на церемонії були обрані кращі з кращих у дев'яти номінаціях:
Кращі спортсмени року - Олег Верняєв (чемпіон Ріо-2016 із спортивної гімнастики) та Ольга Харлан (бронзовий призер Ріо-2016 у фехтуванні).
Краща команда року - жіноча збірна України з фехтування (срібні призери Ріо-2016).
Тренер року - В'ячеслав Сорокін (тренер Юрія Чебана).
Олімпійська надія України - Христина Дмитренко (біатлон).
Народний вибір - Юрій Чебан (чемпіон Ріо-2016 у веслуванні на каное) та Анна Різатдінова (бронзовий призер Ріо-2016 у художній гімнастиці).
Сильні духом - Максим Кріпак (чемпіон Паралімпіади-2016 у плаванні).
Разом з олімпійцями - Анна Музичук (шахи).
За відданість спорту - Еммануіл Ганев (засновник музею футболу в Одесі).
Спортивна слава - Лариса Карлова (гандбол), Андрій Хіміч (веслування, каное).