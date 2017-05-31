Скандал дня: знамениту українську легкоатлетку дискваліфікували на 8 років

Міжнародна асоціація легкоатлетичних асоціацій (IAAF) вкрай жорстоко покарала українську спортсменку Наталію Лупу. Знаменита легкоатлетка дискваліфікована на 8 років.

Таке суворе покарання 29-річна спортсменка отримала за використання заборонених препаратів. У липні 2016 року Наталя здала позитивний поза змаганнями допінг-тест.

У зв'язку з тим, що це вже друге порушення антидопінгових правил у кар'єрі Лупу, спортсменка відсторонена від всіх міжнародних змагань до 26 грудня 2024 року. З огляду на вік Наталії, можна сміливо стверджувати, що легкоатлетка, що спеціалізується в бігу на 800 метрів, завершить кар'єру.

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