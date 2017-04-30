Світоліна виграла престижний турнір у Туреччині
- Неділя, 30 квітня 2017, 18:55
Перша партія стала легкою прогулянкою для українки. Світоліна на куражі без проблем довела рахунок до 5:0, коли трохи збавивши оберти, пропустила брейк від суперниці і віддала свою подачу.
Подібний малюнок повторився і в другому сеті. При рахунку 4:1 здавалося, що у Еліни не виникне труднощів з перемогою, але Мертенс змогла набрати поспіль три очки.
Після цього перша ракетка України зібралася і виправдала звання першої сіяної ракетки на турнірі.