Світоліна виграла престижний турнір у Туреччині

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна в чудовому стилі вийшла стала переможницею престижного турніру TEB BNP Paribas Istanbul Cup в Туреччині з призовим фондом в 250 000 доларів. У фіналі наша співвітчизниця за 1 годину 15 хвилин розбила бельгійку Елізе Мертенс 6:2, 6:4.

Перша партія стала легкою прогулянкою для українки. Світоліна на куражі без проблем довела рахунок до 5:0, коли трохи збавивши оберти, пропустила брейк від суперниці і віддала свою подачу.

Подібний малюнок повторився і в другому сеті. При рахунку 4:1 здавалося, що у Еліни не виникне труднощів з перемогою, але Мертенс змогла набрати поспіль три очки.

Після цього перша ракетка України зібралася і виправдала звання першої сіяної ракетки на турнірі.

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