Стаховський розгромив росіянина на легендарному US Open
- Четвер, 24 серпня 2017, 00:00
Стартовий поєдинок третьої ракетки України на Відкритому чемпіонаті США тривав трохи більше години (65 хвилин). Стаховський без проблем розібрався зі своїм опонентом, розгромивши росіянина в двох сетах з рахунком 6:2, 6:1.
31-річний киянин зробив сім подач навиліт, допустивши лише одну подвійну помилку.
Наступним суперником Стаховського у другому раунді кваліфікації US Open стане представник Канади Фелікс Оже-Альясіма.