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НД09032017

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Інші види спорту Теніс Стаховський розгромив росіянина на легендарному US Open

Стаховський розгромив росіянина на легендарному US Open

Четвер, 24 серпня 2017, 00:00
Відомий український тенісист Сергій Стаховський блискуче почав свої виступи на легендарному турнірі US Open. У першому раунді кваліфікації наш співвітчизник декласував росіянина Олексія Ватутіна.

Стартовий поєдинок третьої ракетки України на Відкритому чемпіонаті США тривав трохи більше години (65 хвилин). Стаховський без проблем розібрався зі своїм опонентом, розгромивши росіянина в двох сетах з рахунком 6:2, 6:1.

31-річний киянин зробив сім подач навиліт, допустивши лише одну подвійну помилку.

Наступним суперником Стаховського у другому раунді кваліфікації US Open стане представник Канади Фелікс Оже-Альясіма.

obozrevatel.com

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