Світоліна з рекордом увірвалася до трійки кращих тенісисток світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна офіційно стала третьою ракеткою світу. В оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) наша співвітчизниця піднялася на одну позицію, розташувавшись слідом за іспанкою Гарбін Мугурусою і румункою Сімоною Халеп.

Тим самим Світоліна побила національний рекорд України, який належав Андрію Медведєву. Киянин 16 травня 1994 роки зумів піднятися на четверте місце в світовому рейтингу.

Успіху Еліни посприяли вдалі результати в нинішньому сезоні. Українка виграла вже п'ять турнірів в поточному році з дев'яти всього в кар'єрі.

Відзначимо, що Світоліна також розташувалася на третьому місці в чемпіонській гонці WTA-2017.

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