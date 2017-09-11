Світоліна з рекордом увірвалася до трійки кращих тенісисток світу
- Понеділок, 11 вересня 2017, 21:56
Тим самим Світоліна побила національний рекорд України, який належав Андрію Медведєву. Киянин 16 травня 1994 роки зумів піднятися на четверте місце в світовому рейтингу.
Успіху Еліни посприяли вдалі результати в нинішньому сезоні. Українка виграла вже п'ять турнірів в поточному році з дев'яти всього в кар'єрі.
Відзначимо, що Світоліна також розташувалася на третьому місці в чемпіонській гонці WTA-2017.