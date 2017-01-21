Український біатлоніст виграв "бронзу" на етапі Кубку світу

Український біатлоніст Сергій Семенов виборов бронзову медаль в індивідуальних перегонах на етапі Кубку світу в італійському Антхольці. Наш співвітчизник чудово пройшов дистанцію і заслужено здобув свою нагороду.

Сергій міг претендувати на перемогу, проте не зумів закрити останню з 20 мішеней. Цей промах означав для українця штрафну хвилину і місця на вершині. У результаті дистанцію наш спортсмен подолав за 51 хвилину і 35 секунд.

Третє місце Семенова стало першим успіхом України в сезоні в індивідуальних змаганнях.

Зазначимо, що досить сенсаційну перемогу в перегонах здобув росіянин Антон Шипулін, а другим став лідер загального заліку француз Мартен Фуркад.

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