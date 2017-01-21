Український біатлоніст виграв "бронзу" на етапі Кубку світу
- Субота, 21 січня 2017, 01:26
Сергій міг претендувати на перемогу, проте не зумів закрити останню з 20 мішеней. Цей промах означав для українця штрафну хвилину і місця на вершині. У результаті дистанцію наш спортсмен подолав за 51 хвилину і 35 секунд.
Третє місце Семенова стало першим успіхом України в сезоні в індивідуальних змаганнях.
Зазначимо, що досить сенсаційну перемогу в перегонах здобув росіянин Антон Шипулін, а другим став лідер загального заліку француз Мартен Фуркад.