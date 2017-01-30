Україна завоювала медаль в останній гонці чемпіонату Європи з біатлону

Збірна України завоювала бронзову медаль у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону, який пройшов у польському Душніки-Здруй. Наша команда, у складі Анастасії Меркушіної, Юлії Джими, Олександра Жирного та Руслана Ткаленка подолала всю дистанцію за одну годину і тринадцять хвилин.

Українці могли б поборотися і за вищі нагороди, якби не провал на другому етапі. Юлія Джима не впоралася зі взятими темпом і завалила стрілянину, пішовши на штрафне коло. Олександру Жирному вдалося повернути інтригу в гонку і Руслан Ткаленко до останнього моменту претендував на "срібло".

Однак незважаючи на 10 секундну перевагу перед фінішним кругом, 24-річний сумчанин упустив на останніх метрах норвезького суперника, задовольнившись лише "бронзою".

Зазначимо, що всього Україна взяла чотири медалі на європейській біатлонній першості. Раніше в індивідуальній гонці "бронзу" здобула Анастасія Меркушина, потім "золото" і "срібло" виграла Юлія Джима.

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