Українка з рекордом завершила перегони з переслідуванням на чемпіонаті світу з біатлону

В австрійському Хохфільцені в межах чемпіонату світу з біатлону завершилися перегони з переслідуванням у жінок. Українка Анастасія Меркушина встановила особистий рекорд, фінішувавши на 8-му місці.

Настя провела просто приголомшливі перегони, показавши ідеальну стрілянину на всіх чотирьох вогневих рубежах. 22-річна уродженка Сум лише у швидкості поступилася більш іменитим конкуренткам.

Юлія Джима провела бездоганно лише першу частину змагання. 26-річна киянка точно стріляла, показала відмінну швидкість і стабільно покращувала свої позиції в перегонах, проте на стійці трапився провал і два промахи відкинули українку на підсумкове 23-е місце.

Олена Підгрушна в пасьют не стартувала.

Переможцем бою стала німкеня Лаура Дельмайер. Друге місце феєрично завоювала Дарина Домрачова з Білорусі. Габріела Клара Закопалова з Чехії здобула "бронзу".

Нагадаємо, що в неділю, 12 лютого, відбудуться перегони зпереслідуванням у чоловіків. Початок о 16:00.

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