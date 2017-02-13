Українка з рекордом завершила перегони з переслідуванням на чемпіонаті світу з біатлону
- Понеділок, 13 лютого 2017, 08:52
Настя провела просто приголомшливі перегони, показавши ідеальну стрілянину на всіх чотирьох вогневих рубежах. 22-річна уродженка Сум лише у швидкості поступилася більш іменитим конкуренткам.
Юлія Джима провела бездоганно лише першу частину змагання. 26-річна киянка точно стріляла, показала відмінну швидкість і стабільно покращувала свої позиції в перегонах, проте на стійці трапився провал і два промахи відкинули українку на підсумкове 23-е місце.
Олена Підгрушна в пасьют не стартувала.
Переможцем бою стала німкеня Лаура Дельмайер. Друге місце феєрично завоювала Дарина Домрачова з Білорусі. Габріела Клара Закопалова з Чехії здобула "бронзу".
Нагадаємо, що в неділю, 12 лютого, відбудуться перегони зпереслідуванням у чоловіків. Початок о 16:00.