КОМЕНТАТОР

Ромен Грожан вважає, що в даний момент у Haas є все необхідне для того, щоб самій конструювати всю машину.
Це пояснюється тим, що кількість препарату в сечі, взятої відразу після фінального свистка, перевищило заборонений рівень. Так як кокаїн виводиться дуже швидко (до "дозволеного" рівня навіть в сечі падає приблизно за 12 годин), а пробу оголосили позитивної, то можна стверджувати, що заборонений препарат застосовувався прямо в день матчу.
Варто зазначити, що що в матчі з "Байєром", що завершився внічию 2: 2, Роман Єременко відзначився забитим м'ячем і став одним з кращих гравців на полі./default.jpg" height="50" width="80" alt="ЗМІ розкрили шокуючі подробиці кокаїнового скандалу екс-футболіста "Динамо" (ВІДЕО)" title="ЗМІ розкрили шокуючі подробиці кокаїнового скандалу екс-футболіста "Динамо" (ВІДЕО)"> 274 Перегляди
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