КОМЕНТАТОР

ВТ01102017

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Срна погодився підписати контракт з

Срна погодився підписати контракт з "Барселоною": ЗМІ розкрили подробиці

Захисник "Шахтаря" Даріо Срна готовий підписати контракт з "Барселоною" на півтора року, однак перед цим бажає зустрітися з керівництвом клубу з приводу уточнення деталей угоди.

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Рекорд Роналду і чотири новачки: УЄФА представив символічну збірну 2016 року

Рекорд Роналду і чотири новачки: УЄФА представив символічну збірну 2016 року

Нападник мадридського "Реалу" та збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду в рекордний 11-й раз увійшов до символічної команду року за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), повідомляється на офіційному сайті організації.

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Боксер, який побив Ломаченка, оригінально пояснив, чому

Боксер, який побив Ломаченка, оригінально пояснив, чому "кинув" українця

Мексиканець Орландо Салідо, який завдав єдиної поразки в профі-кар'єрі Василя Ломаченка, відмовився від реваншу з українцем, оскільки віддав перевагу іншому бою.

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Офіційно: російський клуб позбувся футболіста збірної України

Офіційно: російський клуб позбувся футболіста збірної України

Український нападник Марко Девіч покинув казанський "Рубін".

"Шахтар" погодився відпустити Срну в "Барселону": названі умови трансферу

Легендарний капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна ще на один крок н...
Американські ЗМІ визнали українського чемпіона кращим боксером світу

Американські ЗМІ визнали українського чемпіона кращим боксером світу

Українець Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером планети 2016 р...
Офіційно: футболіст збірної України залишив

Офіційно: футболіст збірної України залишив "Шахтар"

Захисник "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук завершив кар'єру...
Знаменитий український боксер названий кращим у світі в 2016 році

Знаменитий український боксер названий кращим у світі в 2016 році

Український чемпіон світу Василь Ломаченко визнаний найкращим боксеро...
Шовковський: «Матчі, а тим більше прощальні, в грудні не робляться!»

Шовковський: «Матчі, а тим більше прощальні, в грудні не робляться!»

Тепер вже колишній воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський, ...

"Шахтар" залишає Львів: названа нова база клубу

Віце-чемпіон України донецький "Шахтар" більше не планує виступати на ...

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