КОМЕНТАТОР

НД01012017

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"Шахтар" погодився відпустити Срну в "Барселону": названі умови трансферу

Легендарний капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна ще на один крок наблизився до переходу в каталонську "Барселону".

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Американські ЗМІ визнали українського чемпіона кращим боксером світу

Американські ЗМІ визнали українського чемпіона кращим боксером світу

Українець Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером планети 2016 року незалежно від категорій.

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Офіційно: футболіст збірної України залишив

Офіційно: футболіст збірної України залишив "Шахтар"

Захисник "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук завершив кар'єру в донецькому клубі.

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Знаменитий український боксер названий кращим у світі в 2016 році

Знаменитий український боксер названий кращим у світі в 2016 році

Український чемпіон світу Василь Ломаченко визнаний найкращим боксеро...
Шовковський: «Матчі, а тим більше прощальні, в грудні не робляться!»

Шовковський: «Матчі, а тим більше прощальні, в грудні не робляться!»

Тепер вже колишній воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський, ...

"Шахтар" залишає Львів: названа нова база клубу

Віце-чемпіон України донецький "Шахтар" більше не планує виступати на ...
Леоненко був вражений грою

Леоненко був вражений грою "Динамо" в матчі з "Шахтарем"

Колишній гравець київського "Динамо" Віктор Леоненко позитивно оцінив ...
Скандал на матчі Україна – Сербія: ФІФА винесла покарання

Скандал на матчі Україна – Сербія: ФІФА винесла покарання

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вирішила обмежитися фінансовими са...
Усик - Мчуну: все про чемпіонський бій

Усик - Мчуну: все про чемпіонський бій

Чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик буде 17 грудня захищати в ...
Прем'єр-ліга: продовження слідує

Прем'єр-ліга: продовження слідує

Плани клубів на період зимової паузи в чемпіонаті.

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