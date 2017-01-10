КОМЕНТАТОР

Це пояснюється тим, що кількість препарату в сечі, взятої відразу після фінального свистка, перевищило заборонений рівень. Так як кокаїн виводиться дуже швидко (до "дозволеного" рівня навіть в сечі падає приблизно за 12 годин), а пробу оголосили позитивної, то можна стверджувати, що заборонений препарат застосовувався прямо в день матчу.

Варто зазначити, що що в матчі з "Байєром", що завершився внічию 2: 2, Роман Єременко відзначився забитим м'ячем і став одним з кращих гравців на полі.